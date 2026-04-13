Малооблачно, +14°С: погода в Калининградской области 13 апреля

Днём в понедельник, 13 апреля, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха прогнозируется +14°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер юго-восточный, слабый, атмосферное давление — 768 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +7°С, ночью +3°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +15°С, ночью −3°С. На всей территории региона без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ожидается малооблачная погода. Температура утром +3°С, днём +12°С, вечером +9°С. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., влажность днём 37%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в регионе ожидается 0...+3°C, к полудню потеплеет до +9...+12°C. «Малооблачно/переменная облачность. Днем в Калининграде и области до +12...+14°C (местами до +15°C), у побережья (особенно на Куршской и Балтийской косе) местами прохладнее, до +9...+12°C, переменная облачность (у побережья и на западе региона, включая Калининград — ясно/малооблачно)», — сообщают синоптики-любители. Вечером похолодает от +9...+11°C на закате до +5...+7°C к полуночи, ясно/малооблачно.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области до 0,5 м.