«Наконец-то выбрались из холода»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Жителей региона ждёт сухое, солнечное и комфортное продолжение апреля. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в калининградской области».

«Мы наконец-то „выбрались“ из холода, дневные температуры стали относительно комфортными. <...> Этот процесс продолжится, и нас ждёт сухая, преимущественно солнечная погода со слабым/ умеренным ветром. Ночи будут прохладными, не исключены слабые заморозки, а вот дни обещают быть весьма комфортными: температура впервые за неделю поднимется выше +15°C. Лишь в среду размывающийся атмосферный фронт может принести уплотнение облачности и небольшие осадки», — говорится в сообщении.

В понедельник днём в Калининграде и области до +12...+14°C (местами до +15°C), у побережья (особенно на Куршской и Балтийской косе) местами прохладнее, до +9...+12°C, переменная облачность (у побережья и на западе региона, включая Калининград — ясно/ малооблачно). Вечером похолодает от +9...+11°C на закате до +5...+7°C к полуночи. Ветер в течение суток восточный и северо-восточный, днём и вечером — умеренный (3-9 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области +1...+4°C (местами до 0...-1°C к утру), у побережья +2...+5°C, ясно/ малооблачно. Утром потеплеет от +1...+5°C на восходе до +9....+13°C к полудню. Днём в Калининграде и области до +14...+15°C (местами до +16°C), у побережья (особенно на Куршской и Балтийской косе) местами прохладнее, до +10...+13°C. Вечером похолодает от +9...+12°C на закате до +6...+9°C к полуночи. Ветер в течение суток восточный и юго-восточный, ночью и утром — слабый (1-6 м/с), днём и вечером умеренный (4-10 м/с), в порывах до 12-13 м/с.

В среду ночью по области +2...+5°C (местами до 0...+1°C), переменная облачность. Утром потеплеет от +2...+6°C на восходе до +12...+15°C к полудню. Днём в Калининграде и области до +14...+16°C (местами до +17...+18°C), у побережья (особенно на Куршской и Балтийской косе) местами прохладнее, до +10...+14°C, переменная облачность, на побережье и западе региона (включая Калининград) местами не исключён небольшой дождь. Вечером похолодает от +9...+13°C на закате до +6...+9°C к полуночи, на западе региона (включая Калининград) — облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие дожди, у побережья возможна дымка, туман, на востоке региона — переменная облачность, без осадков. Ветер переменный с юго-восточного утром и в первой половине дня на восточный и северо-восточный во второй половине дня и вечером, слабый/ умеренный (3-9 м/с).

Во второй половине недели, предварительно, нас продолжит «опекать» блокирующий антициклон над Скандинавией и севером России, при этом господствующая воздушная масса также будет прогреваться, а следовательно стоит ожидать весьма комфортного по апрельским меркам температурного фона с дневными отметками до +15...+18°C (к концу недели возможно и выше), ночи будут прохладными (+2...+6°C), но слабые заморозки скорее будут возможны лишь на уровне почвы. Должны преобладать прояснения, осадки маловероятны. Из-за смены расположения ядра антициклона и направления ветра на побережье может быть прохладнее, также не стоит исключать появления туманов (особенно в ночные часы), которые будут быстро рассеиваться над сушей с восходом, но могут сохраняться и значительно снижать температуру у берега днём.