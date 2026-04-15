Горвласти предупредили о дорожных работах в центре Калининграда

В Калининграде 17 апреля начнутся работы по устранению аварийных дефектов на площади Победы, улице Черняховского и Советском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в муниципальном учреждении «Городское дорожное строительство и ремонт», подрядчик будет проводить работы в том числе ночью «с вырезкой повреждённых участков асфальта, с привлечением катков и другой дорожной техники».

«Дорожники приносят извинения за возможные неудобства и помехи в движении и просят отнестись к ним с пониманием», — добавляет мэрия.