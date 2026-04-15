За десять лет рождаемость в Калининградской области снизилась в 1,6 раза

В 2025 году в Калининградской области родилось 7468 детей, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина. Этот показатель в 1,6 раза ниже, чем в 2015 году, когда в регионе был зафиксирован пик рождаемости, появилось на свет 12399 детей.

В докладе Никитина говорится, что демографическая ситуация в Калининградской области остаётся сложной, об этом свидетельствует и тот факт, что численность рожденных детей ежегодно сокращается. «По данным Калининградстата, в 2025 году в области родилось 7468 детей (в 2024 году 7 477, в 2023 году — 7 558, в 2022 году — 8 177 детей)», — отмечается в докладе. При этом, по данным Калининградстата за 2011-2020 годы, пик рождаемости в регионе пришёлся на 2015 год, когда на свет появилось 12399 детей.

Из общего количества зарегистрированных в 2025 году детей: 30,9% — вторые дети, 17,2 % — третьи, 8,1 % — четвертые и последующие. Сохраняется преобладание родившихся мальчиков: 51% (на 1% меньше, чем в 2024 году), девочек — 49%. За 2025 год на свет появилось 152 пары двойняшек (на 7 пар меньше, чем в 2024 году).





Рождаемость в регионе с 2011 по 2020 год. Скриншот с сайта Калининградстата