За десять лет рождаемость в Калининградской области снизилась в 1,6 раза

Все новости по теме: Социальные проблемы
За десять лет рождаемость в Калининградской области снизилась в 1,6 раза

В 2025 году в Калининградской области родилось 7468 детей, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина. Этот показатель в 1,6 раза ниже, чем в 2015 году, когда в регионе был зафиксирован пик рождаемости, появилось на свет 12399 детей.

В докладе Никитина говорится, что демографическая ситуация в Калининградской области остаётся сложной, об этом свидетельствует и тот факт, что численность рожденных детей ежегодно сокращается. «По данным Калининградстата, в 2025 году в области родилось 7468 детей (в 2024 году 7 477, в 2023 году — 7 558, в 2022 году — 8 177 детей)», — отмечается в докладе. При этом, по данным Калининградстата за 2011-2020 годы, пик рождаемости в регионе пришёлся на 2015 год, когда на свет появилось 12399 детей.

Из общего количества зарегистрированных в 2025 году детей: 30,9% — вторые дети, 17,2 % — третьи, 8,1 % — четвертые и последующие. Сохраняется преобладание родившихся мальчиков: 51% (на 1% меньше, чем в 2024 году), девочек — 49%. За 2025 год на свет появилось 152 пары двойняшек (на 7 пар меньше, чем в 2024 году).

Рождаемость в регионе с 2011 по 2020 год. Скриншот с сайта Калининградстата 

Напомним, что в 2025 году Калининградская областная служба статистики перестала публиковать данные о демографических показателях в связи с распоряжением Правительства РФ о временном приостановлении их предоставления.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter