В минприроды сообщили об инвесторах, которые займутся утилизацией жировых отходов

В Калининградской области появятся два новых предприятия,которые займутся утилизацией жировых отходов с промышленных предприятий. Об этом министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова сообщила «Новому Калининграду» в понедельник, 27 апреля.

«Это изначально одна из острых тем была, которую поднимали в торгово-промышленной палате, — напомнила Астахова. — Для предприятий, у которых образуется жировой отход, сегодня нет конкурентной среды, так как „Полекс-Эко“ (предприятие, имеющее установку по сжиганию жировых отходов — прим. „Нового Калининграда“) берёт достаточно большую плату, что как раз ложится в себестоимость продукции. И все поэтому избегают: кто сливает в систему, кто куда».

Министр сообщила, что в правительстве было принято решение о передаче двум инвесторам земельных участков без торгов.

«И сейчас вот эти 65 000 тонн дополнительных объёмов [жидких отходов] будут введены у нас до конца 2027 года, — добавила Астахова. — То есть первый из них уже запускает линию в 2026 года (это посёлок Степное), они уже сейчас вышли на этап лицензирования. И второе предприятие на базе „Водоканала“ с инвестором совместно находится в микрорайоне имени Космодемьянского. Но они ещё хотят кроме обезвреживания путём сжигания попробовать компостирование. Проект там на стадии разработки».