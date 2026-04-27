В минприроды сообщили об инвесторах, которые займутся утилизацией жировых отходов

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

В Калининградской области появятся два новых предприятия,которые займутся утилизацией жировых отходов с промышленных предприятий. Об этом министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова сообщила «Новому Калининграду» в понедельник, 27 апреля.

«Это изначально одна из острых тем была, которую поднимали в торгово-промышленной палате, — напомнила Астахова. — Для предприятий, у которых образуется жировой отход, сегодня нет конкурентной среды, так как „Полекс-Эко“ (предприятие, имеющее установку по сжиганию жировых отходов — прим. „Нового Калининграда“) берёт достаточно большую плату, что как раз ложится в себестоимость продукции. И все поэтому избегают: кто сливает в систему, кто куда».

Министр сообщила, что в правительстве было принято решение о передаче двум инвесторам земельных участков без торгов.

«И сейчас вот эти 65 000 тонн дополнительных объёмов [жидких отходов] будут введены у нас до конца 2027 года, — добавила Астахова. — То есть первый из них уже запускает линию в 2026 года (это посёлок Степное), они уже сейчас вышли на этап лицензирования. И второе предприятие на базе „Водоканала“ с инвестором совместно находится в микрорайоне имени Космодемьянского. Но они ещё хотят кроме обезвреживания путём сжигания попробовать компостирование. Проект там на стадии разработки».

Напомним, что в августе 2024 года председатель КТПП Феликс Лапин заявлял, что в Калининградской области после отказа полигонов ТБО принимать иловые и жировые отходы существовала реальная опасность остановки пищевых производств. При этом, как сообщал тот же Лапин, сжигание как альтернативный вариант утилизации оказалось существенно дороже вывоза.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter