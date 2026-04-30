На оформление остановочных пунктов к праздникам выделяют более 2,7 млн рублей

На оформление остановочных пунктов в Калининграде к проведению X Российско-Китайских молодёжных летних игр и 80-летию образования Калининградской области выделили более 2,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупки осуществил 30 апреля дворец культуры «Машиностроитель» у единственного поставщика. На оформление остановок к играм потратили 1 252 000 рублей, к 80-летию региона — 1 493 850 рублей. Проект контракта заказчиком не разрабатывался.

Российско-китайские молодёжные игры пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая 2026 года. На проживание добровольцев выделяли 447 тыс. рублей, на проведение трансляций — 36 млн.

Брендирование общественного транспорта к Российско-китайским играм создало проблемы для пассажиров. Наклейки с логотипами игр, как оказалось, иногда закрывают номер маршрута и список остановок. К 15 мая власти также планировали забрендировать общественный транспорт к юбилею области.

Как пояснила глава горадминистрации Елена Дятлова, наклейки на кузове при демонтаже приводят к повреждению лакокрасочного покрытия, поэтому «Калининград-ГорТранс» всё чаще брендирует стеклянные поверхности транспорта, чтобы не сталкиваться с дополнительными тратами. В тех случаях, где стикеры закрывают номера маршрутов, их обещали переклеить, либо переместить таблички с номерами. Разницу можно увидеть на фото.

