В ДТП с 18-летним водителем пострадали мотоциклист и его 17-летний пассажир

В пос. Луговское Зеленоградского района в субботу вечером в результате ДТП пострадали мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир. Как сообщает Госавтоинспекция, столкновение допустил водитель 2008 года рождения.

По предварительным данным, в 18 часов 50 минут на ул. Центральной посёлка 18-летний водитель «Фольксвагена» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо.

«В результате дорожного происшествия водитель и пассажир (2009 года рождения) мотоцикла получили телесные повреждения», — сообщили в Госавтоинспекции.