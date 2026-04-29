В Рыбачьем назначили общественные слушания по проекту застройки на Куршской косе

В поселке Рыбачий Зеленоградского округа назначены общественные слушания по проекту строительства международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола, гостинично-рекреационного комплекса, а также реконструкции гидротехнических сооружений. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте округа.

Речь идет о предварительных материалах оценки воздействия на окружающую среду. В рамках первого этапа проекта планируется создание гидротехнических сооружений, искусственного земельного участка и проведение дноуглубительных работ в акватории Куршского залива.

Слушания состоятся 6 мая в 11:00 в культурно-досуговом центре в Рыбачьем. Для участия необходимо зарегистрироваться до 5 мая. Организатором обсуждений выступает областное минприроды, заказчиком — компания «СпецАвтоТранс».

С материалами проекта можно ознакомиться до 21 мая — как в министерстве в Калининграде, так и в администрации Зеленоградского округа и на площадке культурно-досугового центра в Рыбачьем.

Согласно документации, проект предполагает инженерную защиту территории поселка от подтоплений, предотвращение эрозии береговой линии, создание инфраструктуры для пассажирского водного сообщения и размещения маломерных судов. Также предусмотрено формирование искусственного участка суши за счет намыва грунта. Участники слушаний смогут направить свои замечания и предложения — они будут зафиксированы в протоколе обсуждений.

Напомним, планы по застройке Рыбачьего на Куршской косе обсуждаются не первый год и вызывают споры среди экологов и ученых. Ранее специалисты предупреждали, что реализация проекта может негативно сказаться на экосистеме нацпарка и привести, в частности, к росту гибели перелетных птиц. В то же время инвестор настаивает на необходимости развития инфраструктуры и улучшения условий жизни в поселке.

Гибель птиц и «развитие поселков»: как обсуждали застройку Куршской косы

Строительством апарт-отеля в поселке Рыбачий на Куршской косе, о необратимых последствиях которого ранее предупреждали орнитологи, в октябре прошлого года заинтересовался губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Тогда же он посетил биологическую станцию «Рыбачий», где выслушал доводы экспертов по поводу «грандиозной стройки».

Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана еще в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объеме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.

В 2010 году ЮНЕСКО выражала обеспокоенность перспективами строительства туристско-рекреационной зоны, призывая российскую сторону учитывать воздействие на «выдающуюся мировую ценность объекта Всемирного наследия», которым является Куршская коса.