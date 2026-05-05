У озера Виштынецкого планируют возвести визит-центр за 90 млн рублей

Нацпарк «Куршская коса» ищет подрядчика для возведения визит-центра вблизи озера Виштынецкого. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена договора составляет 90 430 004 руб. Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 14 мая, победителя выберут на следующий день. Работы необходимо закончить не позднее 25 ноября текущего года.

Визит-центр планируется выполнить в формате одноэтажного модульного здания площадью не менее 450 квадратных метров. Конструкция будет сборно-разборной и не потребует капитального фундамента: здание установят на свайное основание с учетом климатических условий.

Внутри предусмотрят несколько функциональных зон, в том числе два экспозиционных зала, конференц-зал, помещение для мастер-классов, зону питания для посетителей, а также прокат инвентаря. Проектом также запланированы служебные помещения, комнаты отдыха для сотрудников, санузлы, включая отдельный — для маломобильных посетителей, и комната матери и ребенка.

Цветовые решения фасада и внутренних помещений определят на этапе согласования с заказчиком.

Национальный парк «Куршская Коса» также ищет подрядчика для создания экологических троп на территории национального парка «Виштынецкий».