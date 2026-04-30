На создание двух экотроп на территории нацпарка «Виштынецкий» выделяют более 90 млн

Национальный парк «Куршская Коса» ищет подрядчика для создания двух экологических троп на территории национального парка «Виштынецкий». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На создание экотропы «Гора Дозор» направляют 22,9 млн рублей, «Вокруг озера Мариново» — 70 млн. Способ определения поставщика по обоим закупкам — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 6 мая, итоги подведут на следующий день.

Экотропа «Гора Дозор» протянется на 4,7 км: на маршруте появятся участки с композитными настилами и гравийной отсыпкой, а также скамейки, указатели, информационные стенды и беседка. Вдоль тропы оборудуют смотровые точки и зоны отдыха, в том числе вблизи природных объектов.

Вторая экотропа — «Вокруг озера Мариново» — будет кольцевой и более протяжённой: не менее 5,8 км. Здесь предусмотрено значительно больше настилов, включая участки через заболоченные места и вдоль дороги, а также мостки, беседки, скамейки и информационные стенды. Маршрут пройдёт вокруг озера и затронет разные природные зоны.

Согласно документации, работы по обоим объектам должны завершить до 25 ноября 2026 года.

Ранее на изготовление, поставку и установку малых архитектурных форм для создания экологической тропы «Озеро Проточное» в нацпарке «Виштынецкий» направили 28 млн рублей.