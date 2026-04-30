На создание двух экотроп на территории нацпарка «Виштынецкий» выделяют более 90 млн

Иллюстрации, приложенные к закупкам
Все новости по теме: Госзакупки

Национальный парк «Куршская Коса» ищет подрядчика для создания двух экологических троп на территории национального парка «Виштынецкий». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На создание экотропы «Гора Дозор» направляют 22,9 млн рублей, «Вокруг озера Мариново» — 70 млн. Способ определения поставщика по обоим закупкам — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 6 мая, итоги подведут на следующий день.

Экотропа «Гора Дозор» протянется на 4,7 км: на маршруте появятся участки с композитными настилами и гравийной отсыпкой, а также скамейки, указатели, информационные стенды и беседка. Вдоль тропы оборудуют смотровые точки и зоны отдыха, в том числе вблизи природных объектов.

Вторая экотропа — «Вокруг озера Мариново» — будет кольцевой и более протяжённой: не менее 5,8 км. Здесь предусмотрено значительно больше настилов, включая участки через заболоченные места и вдоль дороги, а также мостки, беседки, скамейки и информационные стенды. Маршрут пройдёт вокруг озера и затронет разные природные зоны.

Согласно документации, работы по обоим объектам должны завершить до 25 ноября 2026 года.

Ранее на изготовление, поставку и установку малых архитектурных форм для создания экологической тропы «Озеро Проточное» в нацпарке «Виштынецкий» направили 28 млн рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter