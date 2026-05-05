В Калининграде закрывается ТЦ «Барнаульский» (фото)

ТЦ «Барнаульский», расположенный на ул. Барнаульской, 2 в Калининграде, прекращает свою работу. Также закрывается парковка, расположенная на территории торгового центра. Соответствующие объявления размещены на входе в «Барнаульский», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

В тексте объявлений уточняется, что предпринимателям, арендующим помещения в здании торгового центра, необходимо освободить их в срок до 30 июня. С 1 июля здесь начнутся строительные работы. Аналогичная судьба ожидает и парковку. Водителям, оставляющим здесь свои автомобили, также необходимо забрать их в срок до 30 июня.

Как рассказали «Новому Калининграду» некоторые арендаторы, часть предпринимателей уже подыскивает новые места для своих торговых точек, однако многие планируют закрыть бизнес по причине высокой стоимости аренды в других ТЦ.

