Россиян ждут трехдневные выходные

Жители России будут отдыхать с субботы по понедельник, или с 9 по 11 мая включительно. 8 мая станет сокращенным рабочим днем. Это следует из производственного календаря на 2026 год.

В субботу 9 мая будет отмечаться День Победы. Воскресенье и понедельник также станут выходными днями. Сокращенная рабочая неделя после майских праздников начнется 12 мая и продлится до 15-го включительно.

Следующие длинные выходные ожидаются в июне. Период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье включительно). Рабочий день 11 июня будет сокращенным.