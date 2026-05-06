Россиян ждут трехдневные выходные

Все новости по теме: Праздники
Россиян ждут трехдневные выходные

Жители России будут отдыхать с субботы по понедельник, или с 9 по 11 мая включительно. 8 мая станет сокращенным рабочим днем. Это следует из производственного календаря на 2026 год.

В субботу 9 мая будет отмечаться День Победы. Воскресенье и понедельник также станут выходными днями. Сокращенная рабочая неделя после майских праздников начнется 12 мая и продлится до 15-го включительно.

Следующие длинные выходные ожидаются в июне. Период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье включительно). Рабочий день 11 июня будет сокращенным.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter