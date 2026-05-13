В Калининграде председателя профсоюзной организации ждет суд за растрату

В Калининграде направлено в суд уголовное дело в отношении председателя профсоюзной организации. Женщину обвиняют в растрате. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. обвиняемая незаконно приобрела за счет средств профсоюза дорогостоящие абонементы в спортивный клуб для своих знакомых работников УФПС Калининградской области и членов их семей.

При этом указанные лица не являлись членами профсоюза и не имели права на участие в мероприятиях за его счет. В результате таких действий общественной организации Профсоюз работников связи России причинен ущерб на сумму 390 тыс. рублей.


