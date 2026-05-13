Минстрой области объяснил задержку в работах по реконструкции променада в Светлогорске

Работы по реконструкции променада в Светлогорске не могли проводить из-за холодной зимы в Калининградской области. Об этом в прямом эфире в ЦУРе сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

«К сожалению, январь-февраль затронул не только коммуналку, но ещё и строителей, особенно тех, кто работают на побережье. Конечно же, мы рассчитывали закончить этот объект раньше, чем в те даты, в которые мы попадаем сейчас. Я думаю, что в июле-августе текущего года мы уже променад откроем для посещения», — сказал Черномаз.

Министр отметил, что «теоретически» на месте проведения работ зимой можно было поставить тепляки, однако процесс это бы не ускорило: «Мы тепляк сдвинем, потом эти два цикла разморозки и, собственно говоря, потом начнёт плитка просаживаться и так далее. Это подрядчику каждый раз возвращаться к ранее выполненным работам».

Ранее сообщалось, что максимальная стоимость работ по завершению реконструкции променада составляла 704 529 754 рубля. Финансирование рассчитано на два года. 365,6 млн планировали потратить в 2025 году, ещё 338,9 млн — в 2026-м.

В ноябре 2025 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз говорил, что завершить реконструкцию променада в Светлогорске власти рассчитывают в первом квартале 2026 года. В декабре «Балтберегозащита» сообщала, что подрядчик ООО «ТС Строй» должен закончить работы к лету 2026-го. В конце марта 2026-го стало известно, что завершение работ намечено на конец года.