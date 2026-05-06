Суд начал рассматривать дело экс-главы администрации Балтийского округа

Балтийский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

«6 мая 2026 года суд рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении обоих фигурантов. Постановлением Балтийского городского суда мера пресечения в виде заключения под стражу продлена в отношении обоих. Общий срок содержания под стражей в отношении обоих продлён до шести месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — говорится в сообщении.

По версии следствия, днём 15 января 2025 года заместитель главы администрации Балтийского городского округа Максим Коваленко, находясь в служебном кабинете главы администрации Сергея Мельникова, передал последнему взятку в размере 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе.

Постановление не вступило в законную силу. Следующее судебное заседание назначено на 13 мая 2026 года.

О задержании экс-главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля 2025 года. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники УМВД России по Калининградской области. 8 февраля Мельникову и Коваленко предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест. Впоследствии меру пресечения в виде ареста в отношении Мельникова и Коваленко неоднократно продлевали.

В декабре прошлого года руководитель второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Жирнов во время брифинга для СМИ сообщил, что уголовное Мельникова по факту взятки находится на завершающей стадии.