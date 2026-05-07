«В духе местной архитектуры»: в Калининграде завершили ремонт фасада дома на проспекте Победы

Все новости по теме: Капитальный ремонт

В Калининграде завершили ремонт фасада исторического дома на проспекте Победы, 128. Как сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта, новый облик здания создан в духе местной архитектуры.

Дом к моменту капремонта утратил свой оригинальный облик, а под советской штукатуркой находилось большое количество трещин. Их отремонтировали и усилили углы дома металлическими стяжками, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение стен.

«Над окнами появились прямые сандрики с кронштейнами. Фронтон украшен барельефами с растительным узором. А первый этаж оформлен рустовкой. И в завершение установили красивые двери с новыми ручками, — рассказали в пресс-службе. — Ручку слегка видоизменили: сделали шильдик более обтекаемой формы».

Фото: Фонд капремонта КО

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter