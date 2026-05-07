«В духе местной архитектуры»: в Калининграде завершили ремонт фасада дома на проспекте Победы

В Калининграде завершили ремонт фасада исторического дома на проспекте Победы, 128. Как сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта, новый облик здания создан в духе местной архитектуры.

Дом к моменту капремонта утратил свой оригинальный облик, а под советской штукатуркой находилось большое количество трещин. Их отремонтировали и усилили углы дома металлическими стяжками, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение стен.

«Над окнами появились прямые сандрики с кронштейнами. Фронтон украшен барельефами с растительным узором. А первый этаж оформлен рустовкой. И в завершение установили красивые двери с новыми ручками, — рассказали в пресс-службе. — Ручку слегка видоизменили: сделали шильдик более обтекаемой формы».

Фото: Фонд капремонта КО