9 мая РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы»

Все новости по теме: День Победы
9 мая РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы»

9 мая Российские железные дороги планируют провести традиционную акцию «Гудок Победы». Об этом сообщили в пресс-службе «Калининградской пригородной пассажирской компании».

«В 12:00 по местному времени грузовые поезда и маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал. Этой традиции 81 год. В мае 1945 года за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране прогремели раскатистые гудки паровозов. По сути, железная дорога оповестила страну о Победе раньше официального радио», — говорится в сообщении.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter