9 мая РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы»

9 мая Российские железные дороги планируют провести традиционную акцию «Гудок Победы». Об этом сообщили в пресс-службе «Калининградской пригородной пассажирской компании».

«В 12:00 по местному времени грузовые поезда и маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал. Этой традиции 81 год. В мае 1945 года за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране прогремели раскатистые гудки паровозов. По сути, железная дорога оповестила страну о Победе раньше официального радио», — говорится в сообщении.