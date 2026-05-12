Мэрия ищет подрядчика для реконструкции аквариума в зоопарке за 238,7 млн рублей

Администрация Калининграда ищет подрядчика для реконструкции аквариума под террариум в Калининградском зоопарке. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На работы направляют 238 740 041 руб. Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 18 мая, итоги подведут 20 мая. Выполнить работы необходимо в течение 426 дней с даты заключения контракта.

В марте проект постановления об изменении финансирования реконструкции аквариума под террариум в Калининградском зоопарке вынесли на публичное обсуждение. Тогда предельная стоимость проекта была определена в размере 262,1 млн руб. Из них 15,6 млн руб. предусмотрены на разработку проектной и рабочей документации, еще 246,6 млн руб. — непосредственно на реконструкцию объекта.

Общий объем финансирования из областного бюджета составит 163,3 млн руб., включая 15,4 млн руб. на подготовку документации и 147,9 млн руб. на строительные работы. Уровень софинансирования со стороны региона установлен на уровне 99% для проектирования и 60% — для реконструкции.

Площадь будущего объекта указана в размере 570 кв. м. Реализация проекта запланирована на 2023-2027 годы, при этом этап реконструкции намечен на 2026-2027 годы. Главным распорядителем средств определено министерство по культуре и туризму Калининградской области.

В феврале 2023 года областные власти выделили почти 16,2 млн рублей на софинансирование реконструкции аквариума в Калининградском зоопарке. В постановлении, подписанном экс-губернатором Антоном Алихановым, было указано, что площадь реконструируемого объекта — 107,7 м². Тогда власти предполагали, что полная стоимость работ на объекте составит 92,66 млн рублей. Выделяемая региональным правительством субсидия должна была пойти только на разработку проектно-сметной документации.

В январе 2025 года госэкпертиза отклонила проект. Положительное заключений было получено в сентябре. Документацию готовили компания «Батлтрастсервис» из Калининграда и «Эксплуатация аквариумных систем» из Москвы. Предполагается, что в террариуме будут содержать крокодилов в зимний период. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.