В Калининградской области выросло число обращений к детскому омбудсмену

В 2025 году к уполномоченному по правам ребенка в Калининградской области Ирине Ткаченко поступило 843 обращения о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних. Такие данные приводятся в ежегодном докладе детского омбудсмена.

Как отмечается в документе, количество письменных и устных обращений продолжает расти. Годом ранее в аппарат уполномоченного поступило 759 обращений, в 2023 году — 749, в 2022-м — 806.

Больше всего обращений в 2025 году касалось права ребенка жить и воспитываться в семье — 261 случай. Речь идет о спорах о месте жительства детей после развода, порядке общения с отдельно проживающим родителем, а также вопросах ограничения и лишения родительских прав.

На втором месте оказались обращения, связанные с правом на образование — 195. Жители региона жаловались на конфликтные ситуации в школах, проблемы с организацией обучения детей с ОВЗ, а также на нехватку мест в образовательных учреждениях, в том числе при зачислении первоклассников в школы рядом с домом в густонаселенных районах Калининграда.

Еще 105 обращений касались права детей на жизнь и защиту от насилия, 77 — права на квалифицированную юридическую помощь и судебную защиту. При этом количество жалоб на нарушения социальных прав, права на жилье и алименты, как отмечается в докладе, сократилось.

Чаще всего к уполномоченному обращались родители — в 2025 году от них поступило 580 обращений против 424 годом ранее. Еще 117 обращений направили граждане, не являющиеся родственниками ребенка, 40 — иные родственники. Кроме того, обращения поступали от лиц, отбывающих наказание, приемных родителей, адвокатов и самих несовершеннолетних.

В докладе отмечается, что в течение года уполномоченный провела 44 личных приема граждан, а сотрудники аппарата проконсультировали по телефону 398 человек. После вмешательства аппарата омбудсмена в 2025 году были восстановлены или реализованы права 24 несовершеннолетних.

Отдельно в документе приводится статистика по обращениям семей участников СВО. В 2025 году в адрес уполномоченного поступило семь таких обращений. Они касались предоставления мер социальной поддержки, взыскания алиментов, устройства детей в детские сады и оформления временной опеки в случаях, когда единственный родитель участвует в специальной военной операции.

