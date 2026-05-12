Эксперты подсчитали количество электроэнергии, доступное на среднюю зарплату в регионе

Количество электроэнергии, доступное на среднемесячную чистую зарплату, составляет в Калининградской области 10582 киловатт-часа. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объёме потребления в марте 2026 года составляла в регионе 630 рублей за 100 киловатт в час. По сравнению с декабрём 2025 года цена выросла на 1,6%. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 54 месте из 85 в рейтинге российских регионов по доступности электроэнергии.

Первое место в нём занимает Иркутская область, где на среднюю чистую зарплату в марте можно было приобрести 45997 киловатт-часов. Это обусловлено самой низкой ценой электроэнергии в России — 1,8 рубля за киловатт в час. В Хакасии этот показатель почти в два раза больше — 3,3 рубля за киловатт в час, регион занимает второе место по дешевизне электроэнергии, но седьмое место в рейтинге по доступности электроэнергии. В этих регионах в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых электростанциях и АЭС.

Низкие тарифы, помимо Иркутской области и Хакасии, характерны для Дагестана и Красноярского края, где также велика доля ГЭС в выработке электроэнергии.

Вслед за Иркутской областью по доступности электроэнергии следуют регионы, в которых уровень цен также ниже среднероссийских — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Кроме того, эти регионы являются одними из лидеров в стране по средним зарплатам. В топ-5 вошли также Мурманская область и Камчатский край. При этом в первую десятку входят три региона, где цена электроэнергии заметно выше среднероссийской, а высокая доступность в них определяется большими зарплатами. Это Москва, Сахалинская и Магаданская области.

В нижней части рейтинга расположились регионы с относительно высокой стоимостью электроэнергии и невысокими зарплатами. Последние десять строчек рейтинга по доступности электроэнергии занимают Псковская область, Алтай, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Ингушетия, Ивановская область и Калмыкия.

Самая высокая стоимость электроэнергии — в Чукотском автономном округе, где тариф составляет 11,54 рубля за киловатт в час, что почти в два раза превышает среднероссийский уровень. Индексация, которая пройдёт с 1 октября, поднимет тарифы примерно на 11%, что превысит инфляцию и, возможно, темп роста заработных плат, отмечают эксперты.

Для оценки доступности электроэнергии для жителей регионов России эксперты рассчитали количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов. По этому показателю и были ранжированы регионы в рейтинге.

Количество киловатт-часов электроэнергии, доступное на заработную плату, определялось путём деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ в 2025 году на региональный тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит за минимальный объём потребления в марте 2026 года.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.