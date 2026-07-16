Правительство выделяет 27,5 млн из резервного фонда на ремонт въезда на «Ростех Арену»

Правительство Калининградской области выделяет 27,5 млн рублей на на ремонт въезда в спортзону № 1 стадиона «Ростех Арена». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных 15 июля.

Средства из резервного фонда правительства выделяются региональному министерству спорта для предоставления субсидии ГАУ КО «Стадион „Калининград“» «на закупку в срок до 31 декабря 2026 года товаров, работ, услуг на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия при въезде в спортзону № 1 стадиона „Ростех Арена“, поставку и установку модульной конструкции контрольно-пропускного пункта». Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Также на территории спортивного парка калининградского стадиона «Ростех Арена» планируют оборудовать скейт-парк и памп-трек.