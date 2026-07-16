В Калининграде взяли под стражу замначальника ОМВД Московского района

В Калининграде взят под стражу заместитель начальника отдела полиции Московского района подполковник Щ., которого обвиняют во взяточничестве.

Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Калининградского областного суда, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полицейского в Ленинградский районный суд обратился следователь.

«По версии следствия, в неустановленный следствием период (не позднее промежутка времени с 1 июля 2024 года по 30 июня 2026 года) Щ. и его подчинённая лично и через посредников получали денежные средства в качестве незаконного вознаграждения от лиц, осуществляющих продажу товаров без лицензии, в историческом районе Калининграда („острова Канта“). Взамен полицейский сообщал им о времени проведения сотрудниками правоохранительных органов профилактических и проверочных мероприятий по выявлению административных правонарушений на данной территории. Следствие полагает, что общая сумма взятки составила свыше одного миллиона рублей», — пояснили «Новому Калининграду» в суде.

В обоснование ходатайства следователь указал, что Щ. обвиняется в совершении преступления, отнесённого к категории особо тяжких, является сотрудником полиции и обладает специальными познаниями в области оперативно‑розыскной деятельности. Следствие также считает, что, осознавая последствия привлечения его к уголовной ответственности, полицейский может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Суд признал доводы следствия обоснованными.

Постановлением Ленинградского районного суда Калининграда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 августа 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области «Новому Калининграду» сообщили, что противоправная деятельность обоих сотрудников была выявлена и пресечена оперативниками собственной безопасности УМВД России по Калининградской области во взаимодействии с региональным УФСБ России.

«Предварительно установлено, что заместитель начальника (по охране общественного порядка) ОМВД и участковый уполномоченный полиции в период с июля 2024 года по июнь 2026 года получили незаконное денежное вознаграждение от нескольких граждан, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность, в размере свыше 1 млн рублей. Взамен сотрудники предоставляли им информацию о планируемых правоохранителями проверочных мероприятиях и не привлекали к ответственности за выявленные административные правонарушения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сотрудники «отстранены от исполнения служебных обязанностей и при подтверждении вины понесут наказание в установленном законом порядке».