Горвласти: собственник предупреждал о сносе здания администрации мукомольного завода

Власти Калининграда пояснили, что собственник дома № 15 (администрация мукомольного завода) на Правой набережной заранее предупредил о сносе, направив в мэрию соответствующее уведомление. Такой ответ председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев дал на запрос одной из жительниц через портал «Решаем вместе».

«Собственником объекта капитального строительства, расположенного по адресу г. Калининград, набережная Правая, д. 15, принято решение о сносе указанного объекта, — ответил на запрос Федосеев. — Руководствуясь статьей 55.31 Кодекса и Административным регламентом, собственником в администрацию направлено уведомление о планируемом сносе указанного объекта для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее — ИСОГД). Администрация, являясь органом местного самоуправления, по результатам проверки наличия документов, указанных в части 10 настоящей статьи, обеспечила размещение уведомления и документов в ИСОГД и уведомила об этом орган регионального государственного строительного надзора. Дополнительно сообщаем, что в силу статьи 55.31 Кодекса уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не является разрешительным документом для осуществления сноса».

В том же ответе Федосеев пояснил, что собственник вправе самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью, если его «действия не противоречат закону и иным правовым актам» и «не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц».

Напомним, что ранее заместитель руководителя Службы госохраны ОКН Мария Страхова сообщила «Новому Калининграду», что перед сносом здания Службу не предупредили о работах, несмотря на то, что демонтаж проходил в непосредственной близости от действующего объекта культурного наследия.

О сносе здания 7 июля «Новому Калининграду» сообщил калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось одно из ее юрлиц.

8 июля представители компании «Русский Хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда „Русского хлеба“ не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».

Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.

8 июля начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков заявил «Новому Калининграду», что историческое здание администрации мукомольного завода необходимо восстановить, а утраченные в ходе демонтажа элементы — воссоздать.