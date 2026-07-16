Власти намерены расширять участие граждан и бизнеса в благотворительности

Минэкономики разработало план мероприятий по реализации в 2026–2027 годах правительственной концепции содействия развитию благотворительной деятельности, которая была утверждена ещё в начале года. Список мер уже внесён на рассмотрение в кабмин, пишет «Коммерсант».

Власти намерены расширять участие граждан и бизнеса в пожертвованиях через развитие цифровых платформ для обмена деньгами и вещами. Проект плана включает инициативы, направленные на устранение бюрократических препятствий и перевод в цифровой формат максимального числа процессов, связанных с осуществлением пожертвований. Минэкономики, в частности, собирается развивать платформу «Добро.рф», где волонтеры могут найти возможности для помощи, а организаторы — желающих помочь.

Портал планируется превратить в единое окно для всей благотворительной экосистемы. Там появится полноценная платформа для пожертвований, чтобы безопасно переводить деньги в проверенные фонды. Также планируется создать сервис по координации обмена ресурсами, продуктами и товарами первой необходимости при ЧС.

Предполагается, что в регионах будут развиваться сети фудшеринговых центров для раздачи нуждающимся еды, которую не удалось продать в магазинах. Готовится и новое законодательство, которое позволит гражданам, оказывающим финансовую помощь населению, получать налоговые вычеты.