При ударе по служебному автомобилю ЗАЭС погиб главный инженер станции

При ударе по служебному автомобилю ЗАЭС погиб главный инженер станции
На фото генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
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Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате удара по служебному автомобилю. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По данным «Росатома», днем беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Тойота «Камри» на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и города Энергодара. Вместе с Яковлевым погиб водитель Дмитрий Филиппов.

В госкорпорации заявили, что произошедшее стало результатом «целенаправленного террористического акта киевского режима». В сообщении отмечается, что Александр Яковлев посвятил атомной энергетике всю свою жизнь и погиб при исполнении служебных обязанностей.

Коллектив «Росатома» выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств. Цена этого попустительства: и человеческие жизни — за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы.

Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», — заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В госкорпорации также сообщили, что о произошедшем проинформировано политическое руководство России.

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