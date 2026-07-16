Приложения MAX и VK исчезли из Google Play

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Приложения MAX и VK исчезли из Google Play

Магазин приложений Google Play перестал показывать приложения VK и мессенджер «Макс». Они недоступны для скачивания, однако уже установленные на устройствах версии продолжают работать без ограничений. Об этом сообщают «Ведомости».

Пользователи Android по-прежнему получают пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях VK. Обновления также доступны: необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в альтернативные магазины.

Приложения VK и «Макс» остаются доступными для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android.

VK также призвала пользователей переходить на домен vk.ru. Компания рекомендует использовать его вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее, пояснили в соцсети. В компании подчеркивают, что смена домена не меняет сам сервис. Все функции, дизайн и приложения остались прежними. Разница только в технической части: vk.ru доступен всегда и загружается быстрее международного аналога.

Напомним, что 25 июня Apple удалила приложения российской компании VK из App Store без предупреждения. В компании назвали действия американского производителя неприемлемыми и ничем не мотивированными. 16 июля VK объявила о продаже 100% магазина приложений RuStore его гендиректору Дмитрию Панкрушеву.


Telegram | MAX

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