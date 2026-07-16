Спасенных с Летнего озера лебедей переселили на новый водоем

Семью лебедей, ранее изъятую с Летнего озера в Калининграде, переселили на новый водоем. Об этом сообщили в телеграм-канале центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».

По данным организации, после лечения и длительного периода наблюдений специалисты приняли решение выпустить птиц на открытую воду. Сейчас семья находится под постоянным контролем сотрудников центра.

«Воссоединившаяся семья чувствует себя хорошо. Прошло время, дети окрепли, родители успокоились. По результатам наблюдений было принято решение переселить семью на открытую воду», — говорится в сообщении.

В этом году у пары лебедей на Летнем озере появилось семь птенцов. Один из них пропал при невыясненных обстоятельствах. Еще одного лебеденка пришлось лечить после нападения собаки. Другой птенец проглотил рыболовные снасти и также оказался в центре реабилитации.

Позже у двух лебедят выявили признаки рахита — они перестали вставать на лапы. По данным специалистов, причиной проблем со здоровьем мог стать постоянный перекорм птиц посетителями озера неподходящей пищей. После этого сотрудники «Биосферы Балтики» решили забрать и трех оставшихся на водоеме птенцов, опасаясь ухудшения их состояния.

В организации также отмечали, что взрослые птицы регулярно запутывались в рыболовных лесках. В итоге было принято решение изъять и родителей, чтобы сохранить семью и дать лебедям возможность вырастить потомство в безопасных условиях.

После лечения начался процесс воссоединения. Сначала к взрослым птицам подселили трех лебедят, затем еще троих, которые к тому моменту заметно подросли. По словам специалистов, на одном из этапов самец сначала принял одного из птенцов за чужака, однако в дальнейшем родители приняли всех шестерых детей.

После периода адаптации и круглосуточного наблюдения семью переселили на новый водоем. В «Биосфере Балтики» сообщили, что птицы уже освоились на новом месте, нашли естественный корм и чувствуют себя хорошо. Специалисты продолжают следить за их состоянием.