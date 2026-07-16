В Зеленоградске на Курортном проспекте появился новый мозаичный люк с котом

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Фото: Зеленоградский округ

В Зеленоградске на Курортном проспекте появился новый мозаичный люк с изображением кота. Автором работы стал мастер-мозаичист Павел Савельев. Об этом сообщили в администрации округа.

«Люк уже привлекает внимание жителей и гостей города. А судя по фотографии, его уже оценил один из местных четвероногих жителей. Новый арт-объект украсил уличное пространство, и мы уверены, что он станет еще одной яркой деталью городской среды», — рассказали в администрации.

Первый люк с мозаикой Савельева появился на променаде около пирса в конце июня.

Напомним, в июле 2023 года проект «Янтарный талисман» победилво всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города, до 20 тысяч человек». В ноябре 2024 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. К работам приступили 29 января 2025 года. В июне местные власти отмечали, что завершить благоустройство планировали к ноябрю. Новый установленный срок — начало курортного сезона. Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко, проект включает обновление променада, пирса и Аллеи дружбы.

По его словам, на пирсе меняют деревянный настил и лестницы, обновляют спуски к воде и причальные площадки, а также монтируют архитектурную подсветку. Одной из особенностей проекта должна была стать стеклянная вставка в конце сооружения. Работы выполняет местная компания ООО «Экватор», определённая по итогам конкурса.

В мае 2025 года на пирсе открыли вставку из стекла «Окно в Балтику». В администрации округа подчеркнули, что аналогов этой арт-локаций в регионе нет.

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