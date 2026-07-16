Бесплатно и без направления: в Калининградской области запустили акцию «Здоровье летом»

На базе Центра специализированных видов медицинской помощи до 14 августа будет проходить акция «Здоровье летом». Её цель — помочь жителям Калининградской области своевременно выявить инфекции, передающиеся половым путём, и начать лечение на ранней стадии. Об этом сообщила пресс-служба областного минздрава.

В рамках акции калининградца могут пройти комплексное обследование, включающее:

анализ крови на сифилис и ВИЧ;

микроскопическое исследование на ИППП;

бакпосев на ИППП;

ПЦР‑диагностику на хламидии, гонококк, трихомонаду, микоплазму и уреаплазму;

консультацию врача-венеролога.

Записаться можно с 8:00 до 11:00 через регистратуру на ул. Барнаульской, 6, или по телефону: 8 (4012) 313-185. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.