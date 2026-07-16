На территории «Ростех Арены» планируют оборудовать скейт-парк и памп-трек

На территории спортивного парка калининградского стадиона «Ростех Арена» планируют оборудовать скейт-парк и памп-трек. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит благоустроить территорию по адресу: Солнечный бульвар, 25. В перечне работ демонтаж тротуаров и дорожек, пересадка деревьев, монтаж малых архитектурных форм скейт-парка и памп-трека. В их числе разгонные горки, степ ап, городской парапет и пирамиды, трамплины и прочее.

Заявки на участие в торгах принимали с 7 по 16 июля. Итоги аукциона планируют подвести 21 июля. Максимальная цена контракта — 20 444 660 рублей. Работы необходимо выполнить не позднее 5 сентября 2026 года.

Иллюстрации из проектной документации

В марте 2025 года на благоустройство территории «Ростех Арены» выделяли 7,3 млн рублей.