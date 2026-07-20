В области спасли двух купальщиков, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег

Все новости по теме: ЧП на воде
В области спасли двух купальщиков, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег

В Калининградской области в воскресенье, 19 июля, спасли двух купальщиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На городском пляже в Балтийском округе в 13:45 муниципальные спасатели помогли выбраться на берег мужчине, который не смог сделать это самостоятельно. В 14:40 в Янтарном округе спасатели извлекли из воды мужчину, который купался в запрещённом месте, — в 300 метрах от оборудованного пляжа. Он также не смог сам выйти на берег.

Оба человека находились в сознании. Их передали медикам. Госпитализация после осмотра не потребовалась.

В МЧС напомнили правила поведения на воде:

  • не купайтесь в необорудованных местах;

  • не заплывайте далеко от берега;

  • объективно оценивайте свои возможности;

  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

  • не ныряйте в незнакомых местах;

  • не игнорируйте знак «Купание запрещено»;

  • если увидели происшествие на водоёме, звоните по номеру «101» или «112».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter