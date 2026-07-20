Обложные дожди, местами грозы: погода в Калининграде 20 июля

В понедельник, 20 июля, в Калининграде, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Максимальная температура воздуха днём +19°С, ночью столбик термометра опустится до +12°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 8 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление достигнет отметки 759 мм рт. ст. Относительная влажность 77%. Температура воды: +18.2°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 33 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +18°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +16°С. На остальной территории региона днём +19...+21°С, ночью — +12...+16°С. Днём везде пройдут умеренные дожди, ночью — сильные.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +14,1°С, днём потеплеет до +18,5°С, вечером похолодает до +16,1°С. Влажность — до 90%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду с дождём, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха днём +17...+21°С. Видимость 4-7 км, в дожде местами 500-1000 м. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром воздух на территории региона прогреется до +14...+17°С, будет преимущественно облачно, временами ожидаются дожди: ранним утром — обложные, повсеместные, далее локальные и кратковременные (преимущественно на западе области, включая Калининград). Днём +16...+19°С, облачно с прояснениями, ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни, возможны грозы. Вечером после заката +13...+15°С (у побережья +14...+16°С), переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди (особенно до заката и далее у побережья и на западе области). Ветер утром преимущественно северо-западный, днём — западный, вечером юго-западный/западный: ночью и утром — слабый/умеренный (2-7 м/с), утром на востоке области (Гусевский, Озёрский, Нестеровский, Черняховский районы) умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 12-15 м/с. Днём ветер умеренный (4-8 м/с), в порывах до 9-12 м/с, вечером слабый/умеренный, поздним вечером у побережья усилится в порывах до 11-14 м/с.