Затяжная прохлада с дождями и ветром до 21 м/с: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни жителей региона ждёт очень прохладная, влажная погода. Не обойдётся и без усиления ветра. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём +16...+19°С, облачно с прояснениями, ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни, возможны грозы. Вечером после заката +13...+15°С (у побережья +14...+16°С), переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди (особенно до заката и далее у побережья и на западе области). Ветер утром северо-западный, днём — западный, вечером юго-западный/западный: утром — слабый/умеренный (2-7 м/с), а востоке области (Гусевский, Озёрский, Нестеровский, Черняховский районы) умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 12-15 м/с. Днём ветер умеренный (4-8 м/с), в порывах до 9-12 м/с, вечером слабый/умеренный, поздним вечером у побережья усилится в порывах до 11-14 м/с.

Во вторник ночью +12...+15°С (у побережья +14...+18°С), у побережья и на западе (Зеленоградский, Полесский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский, Правдинский районы) преимущественно облачно, вероятны периодические дожди/ливни, на остальной части области переменная облачность, местами не исключены кратковременные дожди (вероятность осадков ниже). К полудню потеплеет до +16...+19°С, будет облачно с прояснениями, местами не исключены кратковременные слабые/умеренные дожди. Днём +16...+19°С (на востоке региона местами до +20...+21°С), облачно с прояснениями, кратковременные дожди/ливни (особенно в континентальной части региона). Вечером после заката +13...+15°С (у побережья +16...+18°С), переменная облачность, не исключены слабые/умеренные кратковременные дожди преимущественно на востоке области. Ветер ночью и утром переменный с юго-западного на юго-восточный (у побережья переменный на северо-западный), днём и вечером преимущественно северо-западный: в Калининграде и на западе региона умеренный/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с (особенно днём), на востоке региона слабый/умеренный (2-9 м/с), порывистый, у побережья с утра до вечера свежий/крепкий (7-13 м/с), в порывах до 15-18 м/с (местами до 19-21 м/с).

В среду ночью +11...+14°С (по области до +10°С), у побережья +14...+17°С. К полудню потеплеет до +17...+19°С, ожидается переменная облачность, возможны локальные кратковременные дожди. Днём +17...+19°С, вероятны локальные кратковременные дожди. Вечером после заката +14...+16°С, облачно с прояснениями, вероятны локальные кратковременные дожди (особенно на западе региона). Ветер с утра до вечера преимущественно западный, вечером переменный на юго-западный: слабый/умеренный (3-8 м/с), у побережья с утра до вечера и днём по области в порывах до 9-13 м/с.

«Перспективы второй половины недели не внушают тёплых надежд: согласно большинству расчётов как минимум до выходных продолжится господство барической ложбины с северной воздушной массой и атмосферной неустойчивостью. Днём ожидается +16...+19°С, вероятны кратковременные дожди/ливни (особенно в четверг), ветер будет порывистым. Лишь к концу недели некоторые модели допускают выход периферии антициклона, который может наладить погоду и поднять температуру хотя бы до двадцатиградусного тепла», — отметили синоптики.

Температура воды у морского побережья — +17..+19°С.