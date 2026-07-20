Калининградская область вошла в топ-30 регионов РФ по развитию ипотеки

Калининградская область заняла 30-е место из 85 в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения составило в регионе 16,2. Динамика этого показателя за первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — 34,7%. Средний размер кредита в январе — мае — 4,15 млн рублей. Доля просроченной задолженности по состоянию на 1 июня — 0,91%. В рейтинге регион соседствует с Астраханской областью и Карелией.

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В среднем в России на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев (июнь 2025 — май 2026 года) было выдано порядка 14 ипотечных кредитов. Для сравнения, годом ранее на 1000 человек экономически активного населения выдавалось около 13 ипотечных кредитов, а ещё годом ранее было выдано рекордное количество ипотечных займов — 25,5.

В текущем рейтинге лидером четвёртый раз подряд становится Тува. Несмотря на сокращение выдачи ипотеки на 17,7%, регион удерживает лидирующие позиции. За год в среднем 26 человек из тысячи экономически активного населения взяли ипотечный кредит. Это почти в 1,9 раза больше, чем в среднем по стране, и в 7,8 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку. Вторую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом чуть менее 26 кредитов на тысячу человек экономически активного населения, а третью — Якутия с результатом 24,9.

В лидирующей группе за пределами первой тройки расположились: Архангельская область, Бурятия, Тюменская область, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан и Калмыкия.

Последние пять строчек рейтинга с заметным отставанием от остальных регионов занимают Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Исследование подготовлено по данным Центробанка и Росстата. Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026-го.