На крыше супермаркета в Советске произошло возгорание

На крыше супермаркета в Советске произошло возгорание
Фото: пресс-служба МЧС России по Калининградской области
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В Советске утром во вторник, 21 июля, произошло возгорание на крыше супермаркета на улице Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 09:55 через систему «112». По данным ведомства, загорелась трансформаторная будка, расположенная на крыше торгового центра.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек. Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы шесть сотрудников МЧС и одна единица специальной техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

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