Штормовой ветер, ливни и грозы: погода в Калининграде 21 июля

Во вторник, 21 июля, в Калининграде и в западной части области ожидается усиление ветра вплоть до штормовых значений, пройдут дожди и весьма вероятны грозы. А вот жары синоптики не обещают.

По сведениям Гидрометцентра России, днем 21 июля в Калининграде будет облачно и дождливо. Днем воздух в лучшем случае прогреется до +18°С (ночью температура может опуститься до +12°С). Давление будет чуть пониженным (757 мм ртутного столба), а юго-западный ветер будет преимущественно умеренным (стихнет он ближе к ночи).

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает во вторник, 21 июля, облачность с прояснениями и кратковременный дождь (днем местами гроза).

«Ветер днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, — сообщают метеорологи. — Температура воздуха днем +15...+20°С. Видимость 4-7 км».

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), во вторник в Калининграде будет пасмурно и дождливо. В течение всех суток ожидается юго-западный и западный ветер. Утром температура воздуха достигнет отметки +15,5°С, днём воздух прогреется до +18,1°С, а вечером остынет до +15,4°С. Влажность будет на уровне 94%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС дают на 21 июля все тот же дождливо-ветреный прогноз.

«Днём облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днём северо-западный, северный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов Цельсия, днём +17...+21 градус Цельсия. Видимость 4-7 км», — говорится в оперативном прогнозе..

Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» дает на вторник неофициальное предупреждение о сильном ветре, который в западной части региона приблизится к штормовому, «ввиду нарастания барического градиента в тыловой части циклона над восточным побережьем Балтики».

"Утром ветер у побережья и на западе области переменный на северо-западный, на востоке региона преимущественно южный/юго-западный: у западного и северо-западного побережья (по линии Балтийская коса — Янтарный — Донское — Светлогорск) после ~7-9ч усилится до сильного/крепкого (9-14 м/с), в порывах до 15-18 м/с (местами до 19-20 м/с), на остальной части области ветер слабый/умеренный, на западе региона (включая Калининград) в порывах до 12-14 м/с, — предупреждают синоптики. — Днем ветер северо-западный: у всего побережья сильный/крепкий (8-15 м/с), в порывах до 15-18 м/с (местами до 18-19 м/с), в Калининграде, западной, северной, южной и центральной части области (Зеленоградский, Полесский, Славский, Гвардейский, Правдинский, Гурьевский, Багратионовский районы) — свежий/сильный (8-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с, на остальной части области (восток) ветер умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с. Вечером северо-западный: у побережья свежий/крепкий, в порывах до 14-16 м/с (по линии Зеленоградск-Куршская коса до 17-18 м/с), в Калининграде и на западе региона свежий/сильный, в порывах до 12-14 м/с, на остальной части области ветер умеренный/свежий, порывы не более 10-13 м/с.

Высота волн у побережья Балтики с утра до вечера до 2-3,5 метров. Купание строго запрещено!

Утром в регионе потеплеет до +16...+19°C к полудню. Будет облачно с небольшими прояснениями и ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни (у побережья и на западе региона: Зеленоградский, Багратионовский, Гурьевский районы, включая Калининград — с раннего утра, на остальной части области — ближе к полудню).

Днем температура сохранится на уровне +15...+19°C (при осадках — прохладнее, при прояснениях — теплее). Будет облачно с небольшими прояснениями и ожидаются кратковременные дожди/ливни (в Калининграде, на западе и побережье — преимущественно до ~15-17ч, в континентальной части области вплоть до вечера, местами вероятны грозы).

Вечером после заката будет +14...+16°C, облачно с прояснениями/переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди (особенно в северной, центральной, восточной части области: Славский, Полесский, Неманский, Черняховский, Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский, Озерский районы).

Атмосферное давление будет повышаться с 754 до 758 мм рт.ст.