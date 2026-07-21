Дятлова предложила альтернативу «угнетенной» парковке на площади Победы

Дятлова предложила альтернативу «угнетенной» парковке на площади Победы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Подрядчик согласился отремонтировать плитку на площади Победы за 34,4 млн рублей
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Автомобильная парковка на площади Победы, которая находится между Советским проспектом, улицей Гаражной и Калининградским деловым центром, требует реконструкции. Как сообщила во вторник, 21 июля, во время общения с журналистами глава администрации Калининграда Елена Дятлова, эта территория находится «в угнетенном состоянии».

«К этой части точно нужно уже приступать в ближайшее время, — заметила глава. — Несмотря на то, что на муниципальной парковке мы поставили новое оборудование, мы не трогали основание. А там, ещё раз говорю, плитка достаточно угнетённая. У коллег было несколько вариантов. Один вариант был — сделать максимальное озеленение, и сделать его таким хаотичным способом. Был вариант с деревьями по периметру. Обсуждалось, сохраняется ли при этом функция площади как площади.

Насколько я понимаю, коллеги сейчас больше склоняются к варианту с озеленением по периметру, сохранив в случае необходимости на этой части возможность установки катка, если это будет необходимо, или возможность проведения выставки пожарной техники. Дело в том, что другого такого пространства у нас в городе нет».

Дятлова напомнила, что половина указанного участка — это муниципальная парковка, а вторая часть (ближе к улице Гаражной) находится в аренде у частного лица.

«Вот смотрите, как выглядит сейчас эта часть, — указала на карту чиновница. — Здесь невозможно пройти. У нас единственная пешеходная зона — вдоль здания делового центра. А эта часть площади полностью занята под парковку. А мы говорим о том, что город Калининград — это город для людей. Поэтому по периметру убирается парковочное пространство для машин, выстраивается пешеходная часть, а две основные зоны будут по-прежнему работать как парковочное пространство».

Убирать парковку с площади полностью, по мнению Дятловой, не стоит, так как она обслуживает посетителей самого большого МФЦ в городе.

«У меня большая мечта была убрать эту парковку, но, как я понимаю, сейчас есть в ней потребность у города, пока альтернативы ей предложить мы не можем», — заключила глава.

Напомним, что ранее варианты реконструкции площади были предложены главным архитектором Калининграда Андреем Анисимовым в эфире «ГорПросвета».

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