Минприроды: автопарк области пополнился 16 единицами спецтехники для транспортировки ТКО

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инприроды области

За первое полугодие 2026 года автопарк Калининградской области пополнился 16 единицами новой спецтехники для обеспечения бесперебойного вывоза отходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

На дороги области вышла следующая спецтехника для транспортирования ТКО:

мусоровозы — для своевременного и бесперебойного вывоза отходов;

самосвалы — для перевозки грузов и благоустройства.

ломовозы — для работы с крупногабаритными и тяжелыми отходами;

мультилифты — универсальные машины с крюковой системой, которые могут работать с самыми разными типами кузовов и контейнеров.

«Минприроды региона делает ставку на модернизацию, чтобы улучшить экологическую обстановку и сделать уборку городов быстрее и эффективнее», — добавили в пресс-службе ведомства.