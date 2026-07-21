Выпущенные с Летнего озера лебеди вернулись в центр реабилитации спустя неделю

Выпущенные с Летнего озера лебеди вернулись в центр реабилитации спустя неделю
Фото: скриншот видео «Биосферы Балтики»
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Семья лебедей, которую после лечения и реабилитации переселили с Летнего озера на новый водоем, менее чем через неделю самостоятельно вернулась на территорию центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики». Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

В «Биосфере Балтики» считают, что история наглядно показывает последствия вмешательства человека в жизнь диких животных. По мнению специалистов, лебеди стали слишком ориентированными на людей и утратили привычку самостоятельно добывать корм.

«Если проще — зачем напрягаться и добывать себе еду (которой в озере семей на 20 хватит и ещё останется), когда есть люди, которые в клюв готовое положат», — говорится в сообщении.

Главным инициатором возвращения сотрудники центра называют самца. По их наблюдениям, он и раньше активно искал контакта с людьми, подходил к автомобилям, кафе и другим объектам возле озера, а также водил за собой всю семью.

«Пока думаем, как быть дальше. Но это точно не конец этой истории», — сообщили в организации.

Напомним, 6 июля этого года семью лебедей с Летнего озера в Калининграде изъяли после того, как у нескольких птенцов возникли проблемы со здоровьем. По данным центра реабилитации, причиной могли стать постоянный перекорм птиц неподходящей пищей и другие последствия контакта с людьми. После лечения и воссоединения родителей с шестью выжившими птенцами лебедей выпустили на новый водоем 16 июля, где они должны были перейти к самостоятельной жизни в естественных условиях. Спустя менее недели после выпуска птицы вернулись обратно в центр реабилитации.

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