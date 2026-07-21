В Калининградской области на трассе А-229 вводят реверсивное движение

В Калининградской области на трассе А-229 вводят реверсивное движение
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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С 22 июля по 15 августа на федеральной автомобильной дороге А-229 «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» введут реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся из-за работ по устранению дефектов покрытия проезжей части на участке с 50-го (пос. Куйбышевское) по 66-й километр (пос. Междуречье). Как пояснила пресс-служба, реверсивное движение организуют не на всем протяжении отрезка, а локально — в местах производства работ.

«ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать указания регулировщика, а также требования временных дорожных знаков и направляющих устройств», — добавила пресс-служба.


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