Калининградские строители заявили о четырехмесячной очереди за кирпичом

Калининградские строители в 2026 году по четыре месяца ждали поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом во время круглого стола Бизнес-ФМ-Калининград, посвященного подготовке строительной выставки «Балтийская эпоха», заявила основатель строительной компании «Интекс» и гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева.

По словам Облицевой, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов.

«У нас есть большая проблема, логистическая проблема, у нас есть кадровая проблема, у нас есть, что там говорить, нехватка материалов строительных. Мы стоим как строители в очередях. В этом году четыре месяца стояли за кирпичом в очереди», — сказала Облицева.

Она отметила, что подобные сложности отражаются на строительных компаниях как финансово, так и организационно. По мнению Облицевой, отрасли необходимы площадки для прямого общения между застройщиками, производителями и поставщиками, которые могли бы помочь в решении общих проблем.

Круглый стол был посвящен подготовке строительной выставки «Балтийская эпоха. Строительство и дизайн 2026», которая, по замыслу организаторов, должна пройти в Калининграде осенью этого года. Среди участников дискуссии также были представители региональных властей, строительных компаний и деловых объединений.