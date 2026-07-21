Экспертиза одобрила проект капремонта дома культуры в Добрино

Экспертиза одобрила проект капремонта дома культуры в Добрино
Фото: страница Добринского ДК в соцсети «ВКонтакте»
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Проект капитального ремонта здания дома культуры в посёлке Добрино Гурьевского округа прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести по адресу: ул. Калининградская, дом 26. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовило ООО «Конструкторское бюро» (Калининград). Указанный застройщик — МБУ «Центр культуры и досуга» (Гурьевск). Положительное заключение получено 21 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Согласно информации с сайта гурьевского Центра культуры и досуга, здание дома культуры было построено в 1947 году. Его общая площадь — 595,5 кв.м. В ДК расположены зрительный зал на 100 человек, фойе, гримёрная, пять комнат административно-хозяйственного персонала и три вспомогательных помещения. Деятельность учреждения распространяется на 18 посёлков. Там создано и действует 10 клубных формирований.

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