Экспертиза одобрила проект капремонта дома культуры в Добрино

Проект капитального ремонта здания дома культуры в посёлке Добрино Гурьевского округа прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести по адресу: ул. Калининградская, дом 26. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовило ООО «Конструкторское бюро» (Калининград). Указанный застройщик — МБУ «Центр культуры и досуга» (Гурьевск). Положительное заключение получено 21 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Согласно информации с сайта гурьевского Центра культуры и досуга, здание дома культуры было построено в 1947 году. Его общая площадь — 595,5 кв.м. В ДК расположены зрительный зал на 100 человек, фойе, гримёрная, пять комнат административно-хозяйственного персонала и три вспомогательных помещения. Деятельность учреждения распространяется на 18 посёлков. Там создано и действует 10 клубных формирований.