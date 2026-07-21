Независимо от регистрации: Гурьевская ЦРБ приглашает на комплексное обследование

Независимо от регистрации: Гурьевская ЦРБ приглашает на комплексное обследование
Фото: пресс-служба минздрава области
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Жителей Калининградской области приглашают на комплексное обследование. Акция пройдёт в воскресенье, 2 августа, с 09:00 до 14:00 в поликлинике Гурьевской ЦРБ на Калининградском шоссе, 5. Как сообщила пресс-служба минздрава области, принять участие может каждый, независимо от места регистрации.

В рамках акции пациентам доступен полный спектр исследований первого этапа диспансеризации:

  • анкетирование;

  • измерение роста и веса;

  • электрокардиография;

  • спирография;

  • осмотр кожных покровов;

  • общий анализ крови;

  • биохимический анализ крови;

  • флюорография.

Помимо этого, участники акции могут пройти осмотр у врача‑терапевта и узнать, нужна ли консультация узких специалистов. При наличии показаний в медучреждении обещают организовать приёмы у пульмонолога, невролога, кардиолога и дерматолога.

В рамках акции также запланированы приемы у врача‑невролога, исполняющего обязанности главного врача Гурьевской ЦРБ Егора Шульгина, а также у врач‑пульмонолога, замглавврача по медицинской части, главного внештатного пульмонолога области Ксении Килимиченко.

Записаться на обследование и узнать подробности можно по телефону: 8 (40151) 3‑32‑32. «Позвоните заранее — мы поможем спланировать маршрут прохождения обследований, чтобы вы потратили минимум времени», — добавили в минздраве.

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