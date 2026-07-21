С жителя области требуют компенсацию морального вреда за унижение чужого ребенка

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С жителя области требуют компенсацию морального вреда за унижение чужого ребенка

Прокуратура через суд намерена взыскать с 60-летнего жителя Нестеровского района компенсацию морального вреда за причинение физических и нравственных страданий несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В надзорное ведомство обратилась мать восьмилетнего мальчика с заявлением о причинении ребенку морального вреда. Установлено, что днем 30 марта в пос. Ясная Поляна мальчик возвращался домой на велосипеде. По пути ему встретился взрослый велосипедист, который стал свистеть ребенку, но тот ответил не совсем вежливо и поехал дальше. В ответ мужчина догнал мальчика, отругал «в неприличной форме», а также заставил встать на колени и извиниться, тем самым унизив его честь и достоинство. Все это происходило на проезжей части улицы неподалеку детской площадки.

Районный прокурор просит взыскать с местного жителя в пользу законного представителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Решается вопрос о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании.


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