Власти Калининграда предупредили о закрытии движения на участке ул. Авторемонтной

В Калининграде улицу Ремонтную закроют на время ремонта теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 22 по 29 июля будет закрыто движение транспорта на участке Авторемонтной в районе дома № 3. Ограничение вводится для обеспечения безопасности при капитальном ремонте участка тепловой сети от ТК1-58 до ТК1-60. Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО „Смартстрой“», — уточняется в сообщении.