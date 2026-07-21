Историко-художественный музей Калининграда продлил часы работы в летний период

Все новости по теме: Культура

Калининградский областной историко-художественный музей принял решение продлить часы работы в летний период. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

«Теперь двери главного здания музея открыты для посетителей по четвергам и пятницам с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00). Удлинённые часы работы — прекрасная возможность посетить музей после работы или учёбы, не торопясь насладиться выставками в вечернее время. Обратите внимание: изменения касаются только главного здания музея по адресу: ул. Клиническая, 21», — отмечается в сообщении КОИХМ.

Также в музее напомнили, что в обновлённом зале на втором этаже работает новая выставка «Калининградская область. История любви» (6+), посвящённая 80-летию самого западного региона России. «Экспозиция позволяет совершить эмоциональное путешествие не только в прошлое, но и знакомит с новейшей историей региона через личные судьбы калининградцев. Героев выставки объединяет созидательная любовь к Родине, семье, своему делу, родной культуре и вековым традициям Отечества», — отметили в КОИХМ, уточнив, что выставка продлится до конца 2026 года.

«Этот маленький рай»: в КОИХМ открылась выставка, посвященная 80-летию области


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в Вконтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter