В Калининграде возбудили уголовное дело из-за продажи одежды с признаками контрафакта

В Калининграде полицейские пресекли продажу одежды и аксессуаров с признаками контрафакта. Уголовное дело возбуждено в отношении 44-летней местной жительницы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району выявили факт реализации товаров с логотипами известного мирового бренда в одном из павильонов торгового центра на ул. Интернациональной.

Как установили полицейские, индивидуальный предприниматель продавала покупателям одежду и аксессуары, не имея прав на использование соответствующего товарного знака. В ходе проверки правоохранители изъяли партию рубашек и сумок.

По информации УМВД, предпринимательница пояснила, что самостоятельно привозила товары из другого региона для последующей продажи в Калининградской области. Изъятые образцы направлены правообладателю товарного знака для проведения экспертизы и определения размера причиненного ущерба.

По результатам проверки дознаватель ОМВД России по Московскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба регионального УМВД