Суд отправил в колонию двух жителей Черняховска, устроивших дебош в кафе (видео)

В Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о хулиганстве, возбужденному в отношении двух местных жителей, устроивших дебош в заведении. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, «2 марта 2025 года около 6 часов утра бармен и охранник кафе на ул. Ленина в Черняховске сообщили посетителям о закрытии заведения и необходимости покинуть помещение. Не желая выполнять требования работников кафе, подсудимые столкнули с витрины коробки с товарами, в грубой форме высказывали в адрес потерпевших угрозы применения насилия, а также бросили в них стеклянную бутылку, контейнер с товарами и другие предметы, причинив телесные повреждения».

Суд с назначил 41-летнему подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 33-летнему подсудимому — в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.