Суд отправил в колонию двух жителей Черняховска, устроивших дебош в кафе (видео)

Все новости по теме: Криминал
Суд отправил в колонию двух жителей Черняховска, устроивших дебош в кафе (видео)

В Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о хулиганстве, возбужденному в отношении двух местных жителей, устроивших дебош в заведении. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, «2 марта 2025 года около 6 часов утра бармен и охранник кафе на ул. Ленина в Черняховске сообщили посетителям о закрытии заведения и необходимости покинуть помещение. Не желая выполнять требования работников кафе, подсудимые столкнули с витрины коробки с товарами, в грубой форме высказывали в адрес потерпевших угрозы применения насилия, а также бросили в них стеклянную бутылку, контейнер с товарами и другие предметы, причинив телесные повреждения».

Суд с назначил 41-летнему подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 33-летнему подсудимому — в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter