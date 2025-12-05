В минцифры подтвердили факты отключения от интернета из-за проблем с договорами

Фото: минцифры Калининградской области
В минцифры Калининградской области подтвердили факты отключения ряда потребителей из-за проблем с договорами.

«В настоящее время в регионе зафиксированы случаи отключения граждан от интернета в связи с невыполнением обязательств провайдерами перед энергоснабжающими организациями, — пояснили в министерстве. — Срок обязательств по заключению договорных отношений был установлен до 1 декабря 2025 года».

При этом в минцифры добавили, что в пятницу, 5 декабря, прошло совещание с участием энергетиков и провайдеров, по итогам которого была достигнута договоренность, что «работы по демонтажу кабелей связи будут приостановлены до 12 января 2026 года».

«Также стороны договорились, что до указанного срока провайдеры должны провести инвентаризацию своего сетевого хозяйства и заключить договоры на размещение линий связи на опорах ЛЭП», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Россетей» отключали от интернета потребителей в Калининграде и некоторых муниципалитетах области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



