В Гусеве 78-летний водитель сбил на переходе школьника

В Гусеве в пятницу, 5 декабря, произошло ДТП на пешеходном переходе, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 16:50 на ул. Московской в районе дома 33. Водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 13-летнего пешехода. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.